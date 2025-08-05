GNW-News: Tecan meldet solide Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Tecan meldet solide Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 und bestätigt

den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 - Highlights

* Umsatz von CHF 439.5 Mio. (H1 2024: CHF 467.2 Mio.)

* Umsatzentwicklung von -3.7% in Lokalwährungen bzw. -5.9% in Schweizer

Franken im Rahmen der Erwartungen

* Geschäftssegment Life Sciences Business kehrt zum Wachstum zurück;

Partnering Business mit erwartetem Rückgang

* Auftragseingang im zweiten Quartal wieder mit Wachstum sowohl auf

Konzern- als auch auf Segmentebene; Book-to-Bill-Verhältnis im ersten

Halbjahr über 1

* Bereinigtes EBITDA von CHF 65.7 Mio. (H1 2024: CHF 67.9 Mio.)

* Bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich trotz des geringeren Umsatzes

und der negativen Währungseffekte von 40 Basispunkten auf 15.0% (H1

2024: 14.5%)

* Bereinigter Reingewinn von CHF 33.7 Mio. (H1 2024: CHF 36.5 Mio.)

* Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit steigt um 38% gegenüber dem

Vorjahr; Cash Conversion über 100%

* Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2025

bestätigt

* Aktienrückkaufprogramm wird gestartet

Operative Leistungen im ersten Halbjahr 2025

* Betriebliche Widerstandsfähigkeit gestärkt durch weitere Kostensenkungen und

Standortkonsolidierung

* Fortlaufende Innovation mit wichtigen Produkteinführungen im Life

Sciences Business

* Vielversprechende neue Partnerschaften und Fertigungsverträge im

Partnering Business

Männedorf, Schweiz, 12. August 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

gab heute die Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025 bekannt und bestätigte

den Ausblick für das Gesamtjahr 2025.

Monica Manotas, CEO von Tecan seit 1. August 2025, kommentierte: «Die Resultate

von Tecan für das erste Halbjahr sind solide, insbesondere angesichts der

anhaltenden Unsicherheiten und des schwierigen Marktumfelds. Ich möchte unseren

Teams für die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit danken, die es

ermöglicht haben, unsere strategischen Initiativen konsequent voranzutreiben.

Auch wenn wir in einigen Märkten weiterhin Gegenwind verspüren, bleiben wir für

den weiteren Jahresverlauf vorsichtig optimistisch. Unsere oberste Priorität ist

es, Tecan noch schneller zu einem nachhaltigen Wachstum zurückzuführen, das den

Markt übertrifft - basierend auf unserer starken Innovationspipeline, operativen

Verbesserungen und engen Kundenbeziehungen. Ich freue mich sehr darauf, Tecan zu

führen und auf diesem starken Fundament aufzubauen.»

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2025

Der Auftragseingang für die ersten sechs Monate belief sich auf CHF 458.3 Mio.

(H1 2024: CHF 472.2 Mio.), was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Rückgang

von 2.9% bzw. von 0.7% in Lokalwährungen entspricht. Der Auftragseingang

verbesserte sich im zweiten Quartal sequenziell und wuchs in Lokalwährungen im

mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem er im ersten Quartal im mittleren

einstelligen Bereich zurückgegangen war. Damit überstiegen die Aufträge im

ersten Halbjahr den Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis kehrte auf ein

Niveau von über 1 zurück.

Im Einklang mit den Erwartungen sank der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 5.9%

in Schweizer Franken und um 3.7% in Lokalwährungen auf CHF 439.5 Mio. (H1 2024:

CHF 467.2 Mio. bzw. CHF 456.1 Mio. in Lokalwährungen). Auch der Umsatz

verbesserte sich in Lokalwährungen sequenziell: Die negative Entwicklung

schwächte sich von einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich im ersten

Quartal auf einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich im zweiten Quartal

ab. Auf Segmentebene kehrte das Life Sciences Business im ersten Halbjahr 2025

auf den Wachstumspfad zurück, während das Partnering Business wie erwartet einen

Rückgang verzeichnete.

Das bereinigte EBITDA(1) (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen)

belief sich auf CHF 65.7 Mio. (H1 2024: CHF 67.9 Mio.). Die bereinigte EBITDA-

Marge verbesserte sich trotz geringerer Umsätze und negativer Währungseffekte

von 40 Basispunkten um 50 Basispunkte auf 15.0% (H1 2024: 14.5 %). Die

Rentabilität wurde durch ein umfassendes Kostensenkungsprogramm und weitere

Optimierungen der globalen operativen Präsenz unterstützt. Das ausgewiesene

EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 54.9 Mio., dies gegenüber CHF

59.9 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einer ausgewiesenen Marge von 12.5%

entspricht (H1 2024: 12.8%).

Der bereinigte Reingewinn(2) erreichte CHF 33.7 Mio. (H1 2024: CHF 36.5 Mio.),

der bereinigte Gewinn pro Aktie(2) CHF 2.66 (H1 2024: CHF 2.86). Der

ausgewiesene Reingewinn belief sich auf CHF 17.9 Mio. (H1 2024: CHF 22.5 Mio.),

was einem unverwässerten Gewinn pro Aktie von CHF 1.41 (H1 2024: CHF 1.76)

entspricht. Neben dem geringeren Betriebsgewinn belastete ein tieferes

Finanzergebnis den Reingewinn. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf negative

Wechselkurseffekte und die Umrechnung von in US-Dollar denominierten

Vermögenswerten in Schweizer Franken zurückzuführen. Darüber hinaus trug auch

eine höhere effektive Steuerquote, die in erster Linie mit der Schweizer

Steuerreform zusammenhängt, zum Rückgang des Reingewinns gegenüber dem ersten

Halbjahr 2024 bei.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2025

auf CHF 60.0 Mio. (H1 2024: CHF 43.4 Mio.). Die Cash Conversion verbesserte sich

auf 109.2% des ausgewiesenen EBITDA (H1 2024: 72.5%). Dank des soliden Cashflow-

Managements stieg die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus

kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der

ausstehenden Anleihe) per 30. Juni 2025 auf CHF 140.3 Mio. (30. Juni 2024: CHF

87.6 Mio.).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Life Sciences Business belief sich auf CHF 185.7 Mio. (H1 2024:

CHF 187.5 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Schweizer Franken, jedoch einem

Anstieg von 1.6% in Lokalwährungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2024

entspricht. Das Segment verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung: Nach einem

ersten Quartal leicht unter Vorjahresniveau stieg der Umsatz im zweiten Quartal

in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem

Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Umsatzanstieg in der klinischen Diagnostik,

insbesondere bei Genomtests, und die Erholung des Umsatzes mit

Verbrauchsmaterialien unterstützten das Wachstum im ersten Halbjahr weiterhin.

Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze aus Serviceleistungen,

Verbrauchsmaterialien und Reagenzien stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 62.1% des

Segmentumsatzes (H1 2024: 59.4%).

Die Auftragsentwicklung im Geschäftssegment Life Sciences Business verbesserte

sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten sequenziell und erreichte ein

Wachstum im mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen; im ersten Quartal

waren die Aufträge im mittleren einstelligen Bereich zurückgegangen. Das Book-

to-Bill-Verhältnis lag im ersten Halbjahr 2025 über 1.

Im Segment Life Sciences Business belief sich das ausgewiesene Betriebsergebnis

(EBIT) auf CHF 9.6 Mio. (H1 2024: CHF 12.6 Mio.), wobei die Betriebsrendite auf

5.1% des Umsatzes zurückging (H1 2024: 6.6%). Diese Entwicklung ist

hauptsächlich auf Währungsbelastungen, ausserordentliche Kosten und die

Auswirkungen von Zöllen zurückzuführen. Mit Preiserhöhungen und Massnahmen zur

Kostenreduktion konnten diese negativen Effekte teilweise kompensiert werden.

Das bereinigte EBITDA(3) des Segments belief sich auf CHF 26.4 Mio. gegenüber

CHF 29.0 Mio. im Vorjahreszeitraum, was einer bereinigten EBITDA-Marge von

14.0% entspricht (H1 2024: 15.2%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Segment Partnering Business erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz

von CHF 253.8 Mio. (H1 2024: CHF 279.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von

9.2% in Schweizer Franken bzw. 7.1% in Lokalwährungen und damit den Erwartungen.

Innerhalb des Segments verzeichneten die In-vitro-Diagnostik-Systeme der

Synergence(®)-Produktlinie im ersten Halbjahr ein sehr solides Wachstum, das

sich im zweiten Quartal beschleunigte. Die Umsätze mit OEM-Komponenten von

Cavro(®) waren hingegen rückläufig, da Kunden aus den Bereichen Life Science und

Diagnostik ihre Lagerbestände weiter abbauten. Im Berichtszeitraum zeigten sich

jedoch Anzeichen einer Erholung mit einem deutlichen Anstieg der Aufträge. Wie

erwartet ging der Umsatz in der Paramit(®)-Produktlinie etwas stärker zurück als

im Segment insgesamt, doch erhöhten sich im zweiten Quartal die Aufträge.

Die Auftragsentwicklung im Partnering Business drehte im zweiten Quartal ins

Positive, mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag im ersten Halbjahr 2025

ebenfalls über 1, was die robuste Nachfrage und den soliden Auftragsbestand

widerspiegelt.

Im Partnering Business belief sich das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) auf

CHF 21.1 Mio. (H1 2024: CHF 22.5 Mio.), wobei sich die Betriebsrendite auf 8.3%

des Umsatzes erhöhte (H1 2024: 8.0%). Diese positive Entwicklung ist auf einen

günstigeren Produktmix, aber auch auf spürbare Effekte aus der Optimierung der

globalen Organisationsstruktur und aus Produktionsverlagerungen zurückzuführen,

die eine höhere Kosteneffizienz bewirkten. Diese positiven Effekte trugen dazu

bei, die Auswirkungen des Umsatzrückgangs und die daraus resultierenden

negativen Skaleneffekte sowie - in geringerem Mass - auch die negativen

Wechselkurseffekte und die Zölle abzufedern. Das bereinigte EBITDA(3) des

Segments erhöhte sich von CHF 44.5 Mio. im Vorjahreszeitraum auf CHF 46.9 Mio.,

womit die bereinigte EBITDA-Marge auf 18.4% stieg (H1 2024: 15.9%).

Operative Highlights im ersten Halbjahr 2025

Weitere Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit

Im ersten Halbjahr 2025 hat Tecan die betriebliche Widerstandsfähigkeit durch

das umfassende Kostensenkungsprogramm und die fortlaufende Optimierung der

globalen Organisationsstruktur weiter gestärkt. Das Unternehmen hat bereits

deutliche Vorteile aus diesen Initiativen realisiert, insbesondere durch die

Schliessung von zwei Standorten in Kalifornien sowie die Verlagerung der

Produktion nach Morgan Hill (Kalifornien) und Penang (Malaysia). Diese

Massnahmen trugen zu einer verbesserten Rentabilität bei.

Aufbauend auf diesen Standortkonsolidierungen hat Tecan die Forschung und

Entwicklung sowie das Produktmanagement für Cavro-OEM-Komponenten an andere

Standorte verlagert und kann nun die bestehende Expertise und Infrastruktur

besser nutzen. Die Vorbereitungen für die Verlagerung der Produktion weiterer

Cavro-Produktlinien nach Penang schritten ebenfalls voran.

Parallel dazu konzentrierte sich Tecan weiterhin auf die Optimierung der

Lieferkette und die verstärkte vertikale Integration der Fertigung, um die

Fähigkeiten der gesamten Gruppe noch besser zu nutzen und Kostensynergien zu

realisieren.

Innovationen und Produkteinführungen im Life Sciences Business

Tecan trieb im ersten Halbjahr 2025 die Innovation im Life Sciences Business

voran, mit folgenden Highlights unter den neuen Produkteinführungen und

Partnerschaften:

Ein wichtiges Highlight im zweiten Quartal war der Start der Vermarktung und des

Verkaufs von Veya(TM), einer Multi-Omics-Liquid-Handling-Workstation, die eine

mühelose Automatisierung, die Vereinfachung komplexer Laborabläufe und eine

höhere Produktivität ermöglicht. Die Plattform stiess bereits auf grosses

Interesse und fand positive Resonanz sowohl bei Konferenzteilnehmern als auch

auf dem breiteren Markt.

Um der wachsenden Nachfrage nach komplexeren Arbeitsabläufen gerecht zu werden,

hat Tecan FlowPilot eingeführt, eine leistungsstarke Planungssoftware, die

speziell für Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen entwickelt wurde. FlowPilot

unterstützt eine Vielzahl von Hochdurchsatz- und integrierten Anwendungen in der

Life-Science-Forschung.

Im zweiten Quartal hat Tecan ausserdem die Zusammenarbeit mit HP ausgeweitet, um

den Duo Digital Dispenser(TM) auf den Markt zu bringen. Diese innovative Lösung

kombiniert die Dispensierung von Einzelzellen und Reagenzien in einem System.

Sie nutzt dabei die Tintenstrahltechnologie von HP und das umfassende

Anwendungs-Know-how von Tecan.

Vielversprechende neue Partnerschaften und Kooperationen im Partnering Business

Das Partnering Business von Tecan stellte erneut die Stärke seiner

Kundenbeziehungen und die Tiefe der Projektpipeline in den Produktlinien

Synergence, Cavro und Paramit unter Beweis. Durch die Nutzung von Synergien und

gemeinsamen Verkaufsaktivitäten zu diesen OEM-Angeboten konnte Tecan die eigene

Pipeline weiter ausbauen und neue Fertigungspartnerschaften in wichtigen

Segmenten wie Life Science, Labordiagnostik und MedTech sichern.

Wie im Update für das erste Quartal im Mai angekündigt, hat Tecan einen

Fertigungsauftrag für ein bedeutendes Diagnostiksystem eines weltweit führenden

Diagnostikunternehmens erhalten. Der Auftrag wird über das Paramit-Angebot

ausgeliefert und basiert auf einer langjährigen Synergence-Zusammenarbeit. Das

System ist bereits kommerziell verfügbar, und die Übertragung der Fertigungs-

und Engineering-Aktivitäten verlief im zweiten Quartal planmässig. Die ersten

Instrumente wurden gebaut, der Start der Serienproduktion wird noch vor

Jahresende erwartet.

Darüber hinaus ging Tecan eine neue Zusammenarbeit mit einem innovativen

MedTech-Unternehmen ein, das auf die Gesundheit von Frauen spezialisiert ist.

Bei der Vorbereitung der Produktionsbereitschaft und der Verlagerung der

Fertigung an den Standort Penang (Malaysia) erzielte Tecan bedeutende

Fortschritte, sodass die ersten Auslieferungen noch vor Jahresende erwartet

werden.

Im zweiten Halbjahr 2025 wird ein wichtiger Synergence-Partner eine neue

Generation von Diagnostikinstrumenten am Markt einführen. Sie zielt auf neue

Segmente ab und erweitert den adressierbaren Markt. In den letzten zwei Jahren

hat Tecan diesen Partner durch die Überarbeitung und Weiterentwicklung eines

bestehenden Instruments unterstützt. Die Auslieferung der neuen Instrumente

begann Ende des ersten Halbjahres 2025.

Start eines Aktienrückkaufprogramms

Tecan gab heute zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms bekannt, was das

Vertrauen des Unternehmens in seine langfristigen Wachstumsaussichten und die

starke Finanzlage unterstreicht. Im Rahmen dieses Programms beabsichtigt Tecan,

eigene Namenaktien im Wert von bis zu CHF 120 Mio. über die ordentliche

Handelslinie der SIX Swiss Exchange zurückzukaufen. Basierend auf dem

Schlusskurs der Tecan-Namenaktie am 8. August 2025 entspricht dies maximal

770,218 Namenaktien oder 6.01% des derzeit im Handelsregister eingetragenen

Aktienkapitals. Im Rahmen dieses Rückkaufs wird Tecan in keinem Fall mehr als

10% des Aktienkapitals zurückkaufen.

Die zurückgekauften Aktien werden für allgemeine Geschäftszwecke verwendet -

einschliesslich für Treasury-Zwecke und zur Finanzierung möglicher

Akquisitionen. Der Aktienrückkauf hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit von

Tecan, in organisches Wachstum und M&A zu investieren. Tecan ist weiterhin

bestrebt, in das Wachstum des Unternehmens zu investieren und M&A als

Schwerpunkt der Kapitalallokationsstrategie beizubehalten, während das starke

Investment-Grade-Rating beibehalten werden soll.

Der Rückkauf soll am 13. August 2025 beginnen und spätestens am 12. August 2027

abgeschlossen sein. Das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit ausgesetzt oder

eingestellt werden.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Basierend auf dem Geschäftsgang im ersten Halbjahr und den aktuellen Annahmen

für den Rest des Jahres bestätigt Tecan heute die Umsatzprognose für das

Gesamtjahr 2025. Die wesentlichen Annahmen, die der Prognose für 2025 zugrunde

liegen, bleiben weitgehend unverändert gegenüber den am 12. März 2025

veröffentlichten Annahmen. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass der

Umsatz in Lokalwährungen für das Gesamtjahr in der Bandbreite von einem Rückgang

im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis zu einem Wachstum im niedrigen

einstelligen Prozentbereich liegen wird.

Tecan bekräftigt die Prognose für eine bereinigte EBITDA-Marge von 17.5% bis

18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025, basierend auf einer Ausgangslage,

die vergleichbar ist mit derjenigen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prognose

vom 12. März 2025. Diese Prognose basiert auf den damals angenommenen

durchschnittlichen Wechselkursen(4) und berücksichtigt keine Auswirkungen von

US-Zöllen.

Sollten die am 31. Juli 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 7.

August 2025 bis zum Jahresende in Kraft bleiben und keine günstigere

Handelsvereinbarung erzielt werden, würden sich die geschätzten

Bruttoauswirkungen auf das EBITDA für 2025 im niedrigen zweistelligen

Millionenbereich in Schweizer Franken bewegen (niedriger Zehner-

Millionenbereich). Tecan hat bereits eine Reihe von Massnahmen zur Mitigation

der Auswirkungen eingeleitet, die einen negativen Effekt in Höhe von niedrigen

bis mittleren einstelligen Millionenbeträgen in Schweizer Franken pro Jahr

auffangen dürften. Das Unternehmen setzt weitere Massnahmen um, um die

Nettoauswirkungen dieser Zölle weiter zu reduzieren.

Tecan bestätigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon

ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen

organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich

zu verbessern.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 kann auf der Website des Unternehmens

www.tecan.com (http://www.tecan.com) unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 08:30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und

Medien durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 zu diskutieren.

Die Präsentation wird auch als Live-Audio-Webcast übertragen, den Interessierte

unter www.tecan.com (http://www.tecan.com/) verfolgen können. Ein Link zum

Webcast wird unmittelbar vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0)207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der

Veranstaltung einwählen.

Wichtiger kommender Termin

* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2025 wird am 13. Oktober

2025 veröffentlicht.

(1) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen

schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten

(CHF 10.8 Mio.) aus.

(2) Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro

Aktie schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und

Integrationskosten (CHF 10.8 Mio.) und die kumulierten Abschreibungen auf

erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 9.1 Mio.) aus und wurde mit dem

ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 22.5% berechnet.

(3) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das

Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Sonderaufwendungen sowie

Akquisitions- und Integrationskosten (CHF 5.4 Mio.) aus. Der bereinigte

Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment

Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und

Integrationskosten (CHF 5.5 Mio.) aus.

(4) Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem

US-Dollar zu CHF 0.90.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

