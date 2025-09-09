DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto16,13 +4,9%Dow45.455 -0,6%Nas21.903 +0,1%Bitcoin97.182 +1,9%Euro1,1704 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.642 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles! Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles!
Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad! Dick´s Sporting Goods – Einzelhandelskette dank neuer Filialkonzepte zurück auf dem Erfolgspfad!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

GNW-News: Tecan gibt Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business bekannt

10.09.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tecan (N)
153,90 CHF 1,10 CHF 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^Männedorf, Schweiz, 10. September, 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) gab heute einen Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business

Wer­bung

bekannt. Ralf Griebel, seit April 2020 Leiter des Geschäftssegments Partnering

Business und Mitglied der Konzernleitung von Tecan, wird das Unternehmen

verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Ralf Griebel für sein grosses

Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Partnering Business

und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Wer­bung

Monica Manotas wird interimistisch die Leitung des Geschäftssegments Partnering

Business übernehmen und dies als Gelegenheit nutzen, enger mit der Organisation

zusammenzuarbeiten.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Wer­bung

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

Â°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tecan (N)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tecan (N)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tecan (N)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tecan (N)

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
30.01.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
11.12.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
02.10.2012Tecan Group (N) neutralSarasin Research
17.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
11.12.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
17.08.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
19.08.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
18.08.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
25.07.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
30.01.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
02.10.2012Tecan Group (N) neutralSarasin Research
17.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
16.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
17.03.2005Tecan: ReduceHelvea
19.01.2005Tecan: ReduceHelvea

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen