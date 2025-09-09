GNW-News: Tecan gibt Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business bekannt
Werte in diesem Artikel
^Männedorf, Schweiz, 10. September, 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) gab heute einen Führungswechsel im Geschäftssegments Partnering Business
bekannt. Ralf Griebel, seit April 2020 Leiter des Geschäftssegments Partnering
Business und Mitglied der Konzernleitung von Tecan, wird das Unternehmen
verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.
Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Ralf Griebel für sein grosses
Engagement und seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Partnering Business
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
Monica Manotas wird interimistisch die Leitung des Geschäftssegments Partnering
Business übernehmen und dies als Gelegenheit nutzen, enger mit der Organisation
zusammenzuarbeiten.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tecan (N)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tecan (N)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Tecan (N)
Analysen zu Tecan (N)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2013
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|30.01.2013
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|11.12.2012
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|02.10.2012
|Tecan Group (N) neutral
|Sarasin Research
|17.08.2012
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.12.2012
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|17.08.2012
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|19.08.2011
|Tecan Group (N) buy
|Vontobel Research
|18.08.2011
|Tecan Group (N) buy
|Vontobel Research
|25.07.2011
|Tecan Group (N) buy
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2013
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|30.01.2013
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|02.10.2012
|Tecan Group (N) neutral
|Sarasin Research
|17.08.2012
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research
|16.08.2012
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.03.2005
|Tecan: Reduce
|Helvea
|19.01.2005
|Tecan: Reduce
|Helvea
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen