GNW-News: Toluna stellt TEMPO Xpress vor: KI-gestütztes Brand Tracking für schnellere Entscheidungsprozesse

^FRANKFURT, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toluna erweitert sein Brand-

Tracking-Portfolio um TEMPO Xpress, eine KI-gestützte Lösung zur schnelleren und

strukturierteren Messung von Markenstärke. Das Angebot richtet sich an

Markenteams, die Tracking häufiger, kosteneffizienter und mit geringerer Setup-

Komplexität durchführen möchten.

In einem zunehmend dynamischen Marketingumfeld stehen Unternehmen vor der

Herausforderung, Markenperformance kontinuierlich zu messen und zeitnah auf

Veränderungen zu reagieren. TEMPO Xpress liefert hierfür innerhalb von 48

Stunden ein Dashboard-basiertes Reporting, das eine wiederholbare Messung über

Märkte und Kategorien hinweg ermöglicht.

Die Lösung baut auf Tolunas etablierter TEMPO-Methodik auf und basiert auf dem

proprietären EMP Brand-Equity-Framework, das gegen reale Marktperformance

validiert wurde. Im Fokus stehen drei zentrale Wachstumstreiber:

* Emotionale Resonanz

* Mentale Verfügbarkeit

* Wahrgenommener Aufwand

Ergänzt werden diese durch klassische Kennzahlen wie Markenfunnel-Indikatoren

und Markenimage-Attribute. Ziel ist eine klar strukturierte, vergleichbare

Bewertung der Markengesundheit, die konkrete Priorisierungen ermöglicht.

?Tracking muss heute mit dem Tempo des Geschäfts Schritt halten", erklärt

Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna.?Mit TEMPO Xpress kombinieren wir

methodische Validität mit einer deutlich beschleunigten Umsetzung und höherer

Zugänglichkeit."

Technologisch basiert die Lösung auf Tolunas globalem First-Party-Panel. KI-

gestützte Komponenten wie QProbe (automatisierte Vertiefung offener Antworten)

und SmartCloud (automatisierte Themen- und Sentiment-Codierung) unterstützen

eine schnellere Analyse, ohne Abstriche bei der Datenqualität.

Mit TEMPO Xpress positioniert sich Toluna im Spannungsfeld zwischen klassischem

kontinuierlichem Tracking und zunehmend automatisierten, agileren Messansätzen,

mit dem Anspruch, Geschwindigkeit und methodische Robustheit zu verbinden.

Weitere Informationen unter: www.tolunacorporate.com

(http://www.tolunacorporate.com/)

Pressekontakt:

Kira Hempel

Marketing Manager DACH

Kira.chan-a-sue@toluna.com (mailto:Kira.chan-a-sue@toluna.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfb51e35-c498-40af-

a27f-a9f9917b305c

