GNW-News: Toluna stellt TEMPO Xpress vor: KI-gestütztes Brand Tracking für schnellere Entscheidungsprozesse
^FRANKFURT, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toluna erweitert sein Brand-
Tracking-Portfolio um TEMPO Xpress, eine KI-gestützte Lösung zur schnelleren und
strukturierteren Messung von Markenstärke. Das Angebot richtet sich an
Markenteams, die Tracking häufiger, kosteneffizienter und mit geringerer Setup-
Komplexität durchführen möchten.
In einem zunehmend dynamischen Marketingumfeld stehen Unternehmen vor der
Herausforderung, Markenperformance kontinuierlich zu messen und zeitnah auf
Veränderungen zu reagieren. TEMPO Xpress liefert hierfür innerhalb von 48
Stunden ein Dashboard-basiertes Reporting, das eine wiederholbare Messung über
Märkte und Kategorien hinweg ermöglicht.
Die Lösung baut auf Tolunas etablierter TEMPO-Methodik auf und basiert auf dem
proprietären EMP Brand-Equity-Framework, das gegen reale Marktperformance
validiert wurde. Im Fokus stehen drei zentrale Wachstumstreiber:
* Emotionale Resonanz
* Mentale Verfügbarkeit
* Wahrgenommener Aufwand
Ergänzt werden diese durch klassische Kennzahlen wie Markenfunnel-Indikatoren
und Markenimage-Attribute. Ziel ist eine klar strukturierte, vergleichbare
Bewertung der Markengesundheit, die konkrete Priorisierungen ermöglicht.
?Tracking muss heute mit dem Tempo des Geschäfts Schritt halten", erklärt
Frédéric-Charles Petit, CEO von Toluna.?Mit TEMPO Xpress kombinieren wir
methodische Validität mit einer deutlich beschleunigten Umsetzung und höherer
Zugänglichkeit."
Technologisch basiert die Lösung auf Tolunas globalem First-Party-Panel. KI-
gestützte Komponenten wie QProbe (automatisierte Vertiefung offener Antworten)
und SmartCloud (automatisierte Themen- und Sentiment-Codierung) unterstützen
eine schnellere Analyse, ohne Abstriche bei der Datenqualität.
Mit TEMPO Xpress positioniert sich Toluna im Spannungsfeld zwischen klassischem
kontinuierlichem Tracking und zunehmend automatisierten, agileren Messansätzen,
mit dem Anspruch, Geschwindigkeit und methodische Robustheit zu verbinden.
Weitere Informationen unter: www.tolunacorporate.com
(http://www.tolunacorporate.com/)
Pressekontakt:
Kira Hempel
Marketing Manager DACH
Kira.chan-a-sue@toluna.com (mailto:Kira.chan-a-sue@toluna.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfb51e35-c498-40af-
a27f-a9f9917b305c
