DAX23.325 +1,0%Est505.549 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.351 -0,1%Euro1,1532 +0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.061 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu
Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil