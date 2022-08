GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel GoPro 6,18 EUR

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 6,29 EUR. Bei 6,29 EUR markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.500 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 10,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 41,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 5,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216,71 USD im Vergleich zu 203,68 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von GoPro wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von GoPro rechnen Experten am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,894 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

