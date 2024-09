GoPro Aktie News: GoPro gibt am Nachmittag nach

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GoPro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 1,27 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 28.527 GoPro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,80 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. 198,82 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 1,16 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 9,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 06.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 186,22 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,74 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GoPro einen Verlust von -1,063 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

