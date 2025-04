KORREKTUR: ContiTech soll nicht abgespalten werden - IPO bleibt als Option

(In der um 12:51 Uhr gesendeten Meldung "ContiTech soll nicht abgespalten werden - IPO bleibt als Option" muss es im 1. Satz des 4. Absatzes korrekt "mehr als 8 Prozent Marge" heißen und nicht "mehr als 80 Prozent Marge". Es folgt die korrigierte Fassung.)

ContiTech soll nicht abgespalten werden - IPO bleibt als Option

DOW JONES--Während das Automotive-Geschäft von Continental im September abgespalten werden und dann an die Börse gebracht werden soll, ist ein solcher Schritt für die Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech nicht geplant. Finanzvorstand Olaf Schick sagte in einer Telefonkonferenz zu den am Morgen vorgestellten Plänen, es würden verschiedene Transaktionsformen inklusive eines möglichen Börsengangs geprüft. "Eine Abspaltung wie bei Automotive schließen wir derzeit aus", fügte er hinzu und verwies unter anderem darauf, dass Continental dann keine Erlöse erzielen würde.

Automotive bekommt zum Börsengang eine Mitgift über 1,5 Milliarden Euro in bar und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

Schick räumte ein, dass ein Börsengang im aktuellen Marktumfeld schwierig sei: "Das heißt, derzeit sehen wir einen Verkauf als die wahrscheinlichste Option an", sagte er. Als Käufer komme sowohl ein Stratege als auch ein Finanzinvestor in Frage. Auf dem für Juni geplanten Kapitalmarkttag werde man ins Detail gehen.

Der für ContiTech zuständige Vorstand Philip Nelles sagte, das für die Eigenständigkeit vorgesehen Industriegeschäft von ContiTech werde nach der bereits angekündigten Ausgliederung des kleineren Automotive-Bereichs Original Equipment Solutions (OESL) mit rund 23.000 Mitarbeitern auf rund 4,5 Milliarden Euro Jahresumsatz und mehr als 8 Prozent Marge kommen.

Konzernchef Nikolai Setzer begründete den Schritt für ContiTech damit, dass die Vorteile einer Selbstständigkeit inzwischen bei weitem das überträfen, "was wir noch an Synergien in der Gruppe sehen". ContiTech sei in der Struktur stark und in der Größe gereift. "Mit Ausgliederung von OESL gibt es keine Überlappung mehr auf den Kundenmärkten und immer weniger Synergien in den Produkten."

Continental wird nach der Trennung von ContiTech ein Pure Player im Reifengeschäft sein.

