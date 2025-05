Continental Aktie News: Continental am Mittag tiefer

So bewegt sich Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,94 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 69,94 EUR. Bei 69,10 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 71,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 226.302 Continental-Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 4,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 27,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,78 EUR an.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 10,10 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,38 Prozent präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Continental-Aktie ein

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren