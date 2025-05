Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 72,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.430 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,63 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 23.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,82 EUR je Continental-Aktie.

