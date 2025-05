Continental Aktie News: Continental steigt am Freitagvormittag

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 72,94 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 72,94 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,96 EUR. Mit einem Wert von 72,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.094 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. 0,60 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,05 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,33 EUR für die Continental-Aktie.

Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,27 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,82 EUR im Jahr 2025 aus.

