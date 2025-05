Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 71,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,60 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 71,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.704 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 28,74 Prozent Luft nach unten.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,78 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 04.03.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie profitiert: Continental im 1. Quartal mit besserer Marge

Investment-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Bernstein Research beurteilt Continental-Aktie mit Market-Perform