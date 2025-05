Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 71,40 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 71,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 71,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 54.776 Stück.

Bei 73,38 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 2,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,33 EUR an.

Am 04.03.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 10,10 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

