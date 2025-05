Continental Aktie News: Continental tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 72,32 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 72,32 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 73,38 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.329 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 1,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 29,45 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,78 EUR.

Am 04.03.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,33 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,92 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

