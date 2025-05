Continental Aktie News: Continental am Vormittag verlustreich

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 76,60 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 76,60 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 76,46 EUR. Mit einem Wert von 76,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.635 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,14 EUR an. 0,70 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,39 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,46 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,33 EUR an.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt