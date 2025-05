Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,96 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,96 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 76,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 75,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 59.476 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,06 EUR erreichte der Titel am 20.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,46 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,33 EUR.

Am 23.04.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,83 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt