Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 75,88 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,06 EUR. Bei 75,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.607 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,06 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 48,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,46 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 23.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 49,89 Prozent auf 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt