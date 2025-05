Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Continental im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 77,50 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 77,50 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 77,62 EUR. Bei 76,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.228 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 77,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 0,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,17 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,46 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,33 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,91 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,83 EUR je Aktie aus.

