GoPro Aktie News: GoPro am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel GoPro 4,98 EUR

-2,72% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 4,98 EUR ab. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 4,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,98 EUR.

Bei einem Wert von 10,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 53,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 4,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 0,00 Prozent sinken.

GoPro ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als GoPro mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 250,69 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 249,59 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je GoPro-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,751 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie dennoch fester: GoPro mit Gewinnrückgang

Ausblick: GoPro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com