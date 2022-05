GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel GoPro 8,74 EUR

Die GoPro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 8,79 EUR. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 8,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,79 EUR. Bisher wurden heute 740 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 18.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 32,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 04.02.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro 0,39 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 391,15 USD gegenüber 357,77 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 USD je GoPro-Aktie belaufen.

