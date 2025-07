GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GoPro zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der GoPro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 0,791 USD.

Die GoPro-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,791 USD an der Tafel. Kurzfristig markierte die GoPro-Aktie bei 0,791 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,776 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,788 USD. Bisher wurden via NASDAQ 53.667 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2024 bei 1,760 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,644 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,398 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 49,614 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 12.05.2025 vor. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 155,47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte GoPro am 31.07.2025 präsentieren.

