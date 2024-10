GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 1,33 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 1,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,31 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.414 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 3,80 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 65,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,16 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 06.08.2024. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 186,22 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 241,02 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD einfahren.

