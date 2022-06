GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel GoPro 6,17 EUR

-2,25% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 6,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die GoPro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,17 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,17 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,82 EUR erreichte der Titel am 15.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 42,97 Prozent wieder erreichen. Bei 5,83 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 5,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 05.05.2022. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,71 USD – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoPro 203,68 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

GoPro-Aktie rauscht ab: GoPro steigert Gewinn und Umsatz

Ausblick: GoPro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: GoPro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com