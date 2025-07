GoPro Aktie News: GoPro gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

GoPro im Blick

Die Aktie von GoPro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,799 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 0,799 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 0,810 USD. Bei 0,800 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.371 Stück gehandelt.

Am 18.07.2024 markierte das Papier bei 1,760 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 120,330 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,398 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,138 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 12.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,61 Prozent auf 134,31 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 155,47 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen.

