GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,74 USD.

Die GoPro-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1,74 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GoPro-Aktie bis auf 1,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,71 USD. Bisher wurden heute 52.020 GoPro-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,45 USD) erklomm das Papier am 19.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 155,46 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GoPro-Aktie 26,15 Prozent sinken.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.05.2024 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 155,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 174,72 Mio. USD umgesetzt worden waren.

GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,277 USD je GoPro-Aktie belaufen.

