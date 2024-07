GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,68 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,68 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,68 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 27.275 GoPro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,39 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. 161,31 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 1,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten GoPro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.05.2024 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,19 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,02 Prozent auf 155,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 174,72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,277 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

