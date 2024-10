GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1,28 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:44 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1,28 USD nach oben. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.482 Stück gehandelt.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 196,48 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 USD ab. Mit Abgaben von 9,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 06.08.2024. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 186,22 Mio. USD im Vergleich zu 241,02 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte GoPro am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von GoPro.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

TMTG-Aktie steigt: Versuchtes Attentat auf den Ex-Präsidenten? Schüsse "in der Nähe von" Donald Trump

Erste Schätzungen: GoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GoPro-Aktie schwächelt dennoch stark: GoPro übertrifft die Erwartungen