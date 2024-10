GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 1,34 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 1,34 USD. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 1,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,34 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 35.745 Aktien.

Bei 3,80 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 184,27 Prozent zulegen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,22 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,02 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

2024 dürfte GoPro einen Verlust von -1,063 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

