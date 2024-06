GoPro Aktie News: GoPro zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich GoPro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,33 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,33 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,34 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 26.390 GoPro-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 235,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,30 USD. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 1,89 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

GoPro ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 155,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 174,72 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte GoPro am 01.08.2024 präsentieren.

In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,277 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

