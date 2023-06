SGL-Aktie sackt kräftig ab: SGL Carbon begibt Wandelanleihe

SGL Carbon hat sich durch eine Wandelanleihe frische finanzielle Mittel verschafft. Der Kohlefaserspezialist platzierte in einem beschleunigten Angebot neue Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von insgesamt 118,7 Millionen Euro, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zu den Zeichnern gehört auch die Großaktionärin Skion, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin Susanne Klatten , die zuletzt noch 28,5 Prozent hielt.

Unter anderem aus dem Erlös der Wandelanleihe will der Kohlefaserspezialist eine bestehende Anleihe, die im Jahr 2024 fällig wird, refinanzieren. Zudem soll die Bruttoverschuldung des Konzerns gesenkt werden.

SGL hatte die Kapitalmaßnahme am Morgen angekündigt, die Aktie war daraufhin stark unter Druck geraten und auf ein Tief seit März gefallen. Zum Handelsschluss stand das Papier via XETRA noch mit 5,6 Prozent im Minus bei 8,00 Euro. Die Wandelanleihe war den Angaben zufolge ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten worden.

Die neuen Schuldverschreibungen seien in bis zu 12,2 Millionen nennwertlose Aktien wandelbar. Bei aktuell ausstehenden rund 122,3 Millionen Aktie entspricht dies im Falle einer Wandlung rechnerisch in etwa einer Kapitalerhöhung von rund 10 Prozent. Bei der Transaktion wurde der Wandlungspreis letztlich mit 25 Prozent Aufschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktie - bezogen auf den Zeitraum zwischen dem Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung des Angebots - festgelegt. Damit kam dieser Wert am oberen Ende der geplanten Spanne heraus. Die Verzinsung der nach Ablauf von fünf Jahren (2028) fälligen Wandelanleihe beträgt 5,75 Prozent, das ist die Mitte der anvisierten Spanne.

