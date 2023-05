SGL Carbon-Aktie legt zu: SGL Carbon profitiert in Q1 von starker Nachfrage der Halbleiterindustrie

Die Erlöse und das operative Ergebnis stiegen in den drei Monaten Januar bis März im Jahresvergleich. Das teilte der Konzern am Freitag in Wiesbaden mit und bestätigte damit seine Prognose für das laufende Jahr. Den Investoren reichte das wohl nicht aus: Die Aktie der Hessen wurde am Vormittag mit einem Minus von mehr als vier Prozent abgestraft. Erst im März war der Kurs auf den höchsten Stand seit November 2021 geklettert. Am Freitag notierte die SGL Carbon-Aktie im XETRA-Handel 1,53 Prozent höher bei 8,94 Euro.

Experten hatten sich schon vor der Zahlenvorlage mit dem geltenden Ausblick unzufrieden gezeigt. Anfang dieser Woche hatte Analyst Lars Vom-Cleff von der Deutschen Bank geschrieben, die Umstrukturierung des Konzerns dürfte allmählich Früchte tragen. Die 2023er-Prognose des Unternehmens für das operative Ergebnis (Ebitda) hielt er für konservativ, auch der angepeilte Umsatz lediglich auf stabilem Niveau verlange nach Erklärungen.

Beim Umsatz rechnet das Management 2023 erneut mit einer Höhe von ungefähr 1,14 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 160 und 180 Millionen Euro liegen.

Im ersten Quartal konnte SGL Carbon SE in drei von vier Geschäftsbereichen seine Umsätze steigern. Nicht gut lief es zu Beginn des Jahres im Geschäft mit Carbonfasern. Der Rückgang beruhe auf dem planmäßigen Auslaufen des Liefervertrags für das Elektroauto BMW i3 Mitte letzten Jahres, hieß es von Konzernseite. Frei gewordene Kapazitäten hatte der Konzern seit dem zweiten Halbjahr 2022 mit Aufträgen aus der Windindustrie kompensiert. Dort stocke der Bau derzeit wegen geringer Baugenehmigungen und hoher Herstellungskosten.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um rund 5 Prozent auf knapp 284 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich auch dank besserer Auslastung um 9 Prozent auf rund 40 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit 15,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. SGL Carbon führte das auf positive Sondereffekte im Vorjahr zurück.

/knd/mis

WIESBADEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SGL Carbon SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGL Carbon SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SGL Carbon SE

Bildquellen: 2010 © SGL Group