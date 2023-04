ADLER-Aktie fester: Gericht billigt Restrukturierungsplan der ADLER Group

Aktien in diesem Artikel ADLER 0,90 EUR

Der Richter am Londoner High Court, Thomas Leech, gab am Mittwoch grünes Licht für den Plan, mit dem der Immobilieninvestor ADLER Group eine dramatische Schieflage abwenden will.

Bei dem Plan geht es um Veränderungen der Bedingungen zwischen 2024 und 2029 fälliger Anleihen, unter anderem sollen die im kommenden Jahr fälligen Bonds um ein Jahr verlängert werden. Insgesamt hat der Konzern Anleihen über rund 3,2 Milliarden Euro im Markt, zusammen mit Krediten und anderen Finanzierungen belaufen sich die Schulden auf über sechs Milliarden Euro. Um den Restrukturierungsplan umzusetzen, werden Anleihen auch auf eine neue englische Tochtergesellschaft verlagert. Gelinge der Plan nicht, könne die ADLER Group in eine finanzielle Schieflage schlittern, hatte ein Vertreter der britischen Tochter in einer Anhörung vor dem Gericht gesagt.

Der Konzern begrüßte das Urteil. "Mit dem positiven Gerichtsentscheid des High Court in London können wir unseren Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten einer Mitteilung zufolge. "Jetzt müssen wir für ADLER noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir auch geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen können."

Die kriselnde ADLER Group hatte sich im November mit einer Kerngruppe von Gläubigern über eine Anpassung der Bedingungen der von ADLER ausgegeben Anleihen geeinigt. Dazu habe der Immobilienkonzern die Bereitstellung einer Fremdfinanzierung im Volumen von 937,5 Millionen Euro mit längeren Fristen für die Rückzahlung vereinbart, teilte das Unternehmen damals mit. Die in Luxemburg ansässige ADLER Group ist mit rund 27 000 Wohnungen eines der größeren Wohnungsunternehmen in Deutschland.

Via XETRA stieg die ADLER-Aktie zeitweise kräftig. Nun geht es jedoch lediglich 2,85 Prozent auf 0,8850 Euro aufwärts.

London (Reuters) / dpa-AFX

