Deutsche Börse-Aktie zieht an: Deutsche Börse erhält Genehmigung für SimCorp-Übernahme

Grünes Licht von EU

Die Deutsche Börse hat mit dem grünen Licht der Europäischen Kommission die letzte regulatorische Genehmigung zur Übernahme von SimCorp erhalten.

Die Deutsche Börse bekräftigte am Donnerstag, dass die Angebotsfrist für das Barangebot am 19. September 2023 um Mitternacht (MESZ) ende, aber unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie aller SimCorp-Aktien stehe. Es werde erwartet, dass das Angebot spätestens am 29. September 2023 abgewickelt und damit abgeschlossen wird.

Die Deutsche Börse hatte Ende April die Übernahme des dänischen Softwareanbieters für die Finanzbranche für 3,9 Milliarden Euro angekündigt. Der Börsenbetreiber vereinbarte mit der SimCorp AS ein freiwilliges freundliches Übernahmeangebot zum Preis von 735 dänischen Kronen pro Aktie.

Die Aktie der Deutschen Börse gewinnt am Donnerstag via XETRA zeitweise 0,52 Prozent auf 164,05 Euro.

