Güterumschlag in deutschen Seehäfen wächst 2025 spürbar

DOW JONES--Der Güterumschlag in den deutschen Seehäfen hat im Jahr 2025 deutlich zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die verladene Menge im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 284,4 Millionen Tonnen. Getragen wurde dieses Wachstum vor allem von einem kräftigen Plus beim Güterempfang aus dem Ausland (plus 5,3 Prozent), während der Versand ins Ausland lediglich um 0,5 Prozent wuchs. Hamburg behauptete sich mit knapp 100 Millionen Tonnen (plus 2,9 Prozent) weiterhin als der mit Abstand umschlagstärkste deutsche Hafen, gefolgt von Bremerhaven und Wilhelmshaven.

Prägend für den deutschen Seehandel blieben der Containerverkehr und der Import fossiler Energieträger, bei denen die USA eine dominierende Rolle einnahmen. Die USA waren 2025 das wichtigste Lieferland für Kohle, Erdgas und Erdöl auf dem Seeweg. Besonders auffällig war der starke Anstieg der importierten Erdgasmenge aus den USA, die um gut die Hälfte (plus 51,8 Prozent) zunahm, während die Öllieferungen von dort um fast ein Viertel sanken. Trotz eines leichten Rückgangs des Gesamtverkehrsvolumens blieben die USA der wichtigste Seeverkehrspartner Deutschlands, noch vor Norwegen und Schweden.

Im stark wachsenden Containerverkehr, der 2025 ein Plus von 12,4 Prozent auf 15,0 Millionen Standardcontainer (TEU) verzeichnete, ist hingegen China der bedeutendste Handelspartner. Rund ein Fünftel des deutschen Containerumschlags entfiel auf die Volksrepublik. Eine vergleichsweise geringe Rolle spielte der direkte Seeverkehr mit den Staaten am Persischen Golf, der lediglich 1,4 Prozent des Gesamtumschlags ausmachte. Da jedoch viele Lieferungen aus dieser Region indirekt über andere europäische Großhäfen nach Deutschland gelangen, bleiben die dortigen Handelswege für die Versorgungssicherheit weiterhin relevant.

March 10, 2026 03:33 ET (07:33 GMT)