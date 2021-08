Neues Rekordhoch: DAX marschiert auf 16.000-Punkte-Marke zu

Der DAX legte im bisherigen Tageslauf in der Spitze bis auf 15.921,89 Punkte zu. Damit übersprang der Börsenbarometer das erst gestern erreichte Rekordhoch von 15.887,16 Zählern. Außerdem rückt damit die psychologisch wichtige 16.000er-Marke in greifbare Nähe. Aktuell gewinnt der DAX 0,52 Prozent auf 15.908,38 Indexeinheiten.

Am Vortag schon hatten frische Inflationszahlen aus den USA die Rekordrally sowohl hierzulande als auch an der Wall Street nochmals angefeuert. Laut Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades machte sich Erleichterung breit, die auch noch etwas anhalten könnte. "Die Verbraucherpreise in den USA bleiben zwar hoch, die gestrigen Zahlen untermauern aber die Ansicht der Fed, dass dies ein eher vorübergehender Effekt ist", so der Experte.

Veyret hält es für möglich, dass die Rally am Aktienmarkt mittelfristig noch etwas weiter gehen kann. Er verwies aber zugleich darauf, dass es derzeit mit dem Coronavirus-Infektionsgeschehen und einer regulatorischen Offensive Chinas viele andere Dinge zu verdauen gebe. Einige Investoren ritten weiterhin auf der Rekordwelle, andere begännen aber schon damit, ihr Portfolio gegen einen möglichen Rückgang abzusichern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

