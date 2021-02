DAX erreicht neue Rekorde

Der DAX eröffnete den Tag mit einem Aufschlag von 0,71 Prozent bei 14.156,84 Zählern. Mit Zugewinnen konnte der DAX bis auf ein bisheriges Tageshoch von 14.169,49 Stellen steigen und markiert damit ein neues Allzeithoch. Die vorherige Marke von 14.131,52 Punkten hatte das Börsenbarometer am 8. Januar erreicht.

An der deutschen Börse herrscht am Montag Rekordlaune: In dem für Aktien weiterhin positiven Umfeld erklommen neben dem DAX auch der Index der mittelgroßen Werte MDAX und der Nebenwerteindex SDAX Höchststände.

"Die Stimmung auf dem Parkett ist weiterhin glänzend", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Anleger schauen kaum auf das, was im Moment passiert. Die Anleger interessieren sich für die Frage, wo die Wirtschaft in zwei Jahren stehen könnte, wenn die Pandemie endgültig Geschichte ist." Auch das Werben der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden und die in Aussicht gestellte Rückkehr zur Vollbeschäftigung im kommenden Jahr kämen gut an.

