SAF-HOLLAND trotzdem fester: SAF-HOLLAND wird Opfer einer Cyberattacke

Infolgedessen seien die Systeme überprüft, heruntergefahren und vom Internet getrennt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Bessenbach mit. Deshalb sei an bestimmten Standorten die Produktion unterbrochen, was sich nach heutigem Stand sieben bis vierzehn Tage hinziehen könnte. Der Umfang der Auswirkungen der Cyberattacke werde derzeit noch geprüft, hieß es weiter. Das Management geht momentan aber davon aus, den entstehenden Produktionsrückstand im Verlauf der nächsten drei Monate aufholen zu können. Die im SDAX -notierte Aktie SAF-HOLLAND rutschte nach Bekanntwerden der Neuigkeiten kurz ins Minus, notierte zuletzt aber wieder 1,04 Prozent bei 10,70 Euro im Plus.

In den vergangenen Monaten waren unter anderem Aurubis, Continental und die Telekom-Tochter T-Mobile US ins Visier von Hackern geraten.

BESSENBACH (dpa-AFX)

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A., SAF Holland