SAF-HOLLAND-Aktie reagiert positiv: Wachstumsaussichten beflügeln SAF-HOLLAND-Aktie

Zu Wochenschluss ging es für die Papiere des Nutzfahrzeug-Zulieferers in einem anhaltend robusten Branchen-Umfeld um bis zu 4 Prozent nach oben. Sie erreichten den höchsten Stand seit Februar 2022. Seit einem Zwischentief, das es kurz nach Weihnachten gab, haben sie schon mehr als 28 Prozent zugelegt.

In einer ersten Reaktion hatten sich die SAF-HOLLAND SE-Papiere am Donnerstagnachmittag noch verhalten gezeigt. Der Konzern hatte im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitgeteilt, dass er nach der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex getrieben von Synergien mittelfristig um mindestens 20 Prozent wachsen und die Marge auf 9 bis 9,5 Prozent steigern will.

Laut Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von der Privatbank Hauck & Aufhäuser wurde das Potenzial der Verschmelzung mit Haldex auf der Veranstaltung bestätigt. Er bezeichnete neben den Mittelfristzielen auch die beabsichtigten Synergien als ambitioniert. "Die Kombination mit Haldex sollte das Geschäftsmodell defensiver machen", betonte der Experte. Er rechnet damit, dass der Umsatzanteil hochprofitabler Leistungen im Aftermarket-Bereich um 5 Prozentpunkte auf 35 Prozent steigen wird.

Die Sektorstimmung im Nutzfahrzeugbereich ist seit Tagen schon prächtig infolge eines guten Quartalsberichts des US-Unternehmens Paccar. SAF-HOLLAND ist mit fast 24 Prozent Plus in diesem Jahr in die erweiterte Spitzengruppe des SDAX aufgestiegen. Die Aktien der JOST Werke, einem weiteren Branchenzulieferer, hatte die Rally zuletzt sogar bis an ihr Rekordniveau herangeführt. Sie legten am Freitag nur noch moderat um 0,2 Prozent zu, während die Anteilsscheine des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck im DAX um 0,9 Prozent stiegen. Jost und Daimler gewannen 2023 bisher bis zu 9 Prozent.

/tih/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SAF Holland