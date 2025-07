Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 44,52 EUR nach oben.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 44,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 44,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 304.710 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,82 Prozent. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 33,49 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,56 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Am 30.07.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,84 EUR fest.

