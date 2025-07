Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 44,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 581.521 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 49,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 45,56 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 12,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,84 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

