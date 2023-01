SAF-HOLLAND-Aktie stabil: SAF-HOLLAND erwartet Rückenwind aus starker Nachfrage in Nordamerika

Mittelfristig soll der Konzern dann mindestens um 20 Prozent wachsen, teilte SAF auf einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Bessenbach bei Aschaffenburg mit. Zuletzt stimmten Unternehmenschef Alexander Geis vor allem die guten Geschäfte in den USA zuversichtlich. Die starke Nachfrage soll in der ersten Jahreshälfte 2023 für Rückwind sorgen.

Die im SDAX-notierte SAF-Aktie zeigte sich am Donnerstagnachmittag im XETRA-Handel fast unverändert und pendelte um einen Kurs von 10,45 Euro. Damit hält sie in etwa das Niveau der vergangenen Tage. Zu diesem Preis konnten Anleger die Aktie zuletzt Anfang März 2022 erwerben. In den darauf folgenden Monaten verbuchte das Papier Verluste, es ging abwärts bis auf unter 6 Euro im Oktober. Von dort aus hat sie sich anschließend kräftig erholt.

Die Haldex-Integration werde ab 2023 zu einer Steigerung des Gewinns pro Aktie führen und eine positive Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften, sagte Wilfried Trepels, der das Finanzressort in den vergangenen Monaten interimistisch betreut hatte. Seit diesem Jahr ist Frank Lorenz-Dietz neuer Finanzchef.

Bis 2027 soll der Umsatz dann auf 2,4 bis 2,5 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich: SAF allein erwartet für das abgelaufenen Jahr rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz, Haldex soll dazu noch eine halbe Milliarde beisteuern. Vom kombinierten Umsatz sollen in fünf Jahren 9 bis 9,5 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) bleiben. Das wäre mindestens ein Prozentpunkt mehr, als das Management für das vergangene Jahr avisiert hat.

SAF-Holland wollte Haldex bereits 2016 übernehmen, war aber damals aus einem Bieterwettbewerb ausgestiegen. Vergangenes Jahr übernahm der Konzern die Schweden nun für umgerechnet gut 300 Millionen Euro. Haldex stellt Bremssysteme wie Druckluft-Scheibenbremsen und automatische Bremsnachsteller sowie Luftfederungen für schwere Lkw, Busse und Anhänger her. SAF-Holland fertigt unter anderem Achsen und Fahrwerksysteme sowie Sattelkupplungen und Stützwinden für Lastwagen und Anhänger.

SAF-Chef Geis bewertete in der jüngsten Vergangenheit vor allem die Geschäfte in Nordamerika positiv. Im Dezember habe sich der Auftragseingang für Anhänger in den USA auf 57 000 Exemplare verdoppelt, sagte der Manager. Dies deute auf ein starkes erstes Halbjahr hin. SAF-Holland sei gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen.

/lew/ngu/nas

BESSENBACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAF-HOLLAND SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND SE

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.