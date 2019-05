HUGO BOSS: Gewinn sinkt - trotzdem weiter optimistisch

€uro am Sonntag

Der operative Gewinn (Ebit) sank um 22 Prozent auf 55 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 664 Millionen Euro. Chef Mark Langer ist zuversichtlich, aufholen zu können: "Wir sehen angesichts der aktuellen Entwicklung keinen Grund, die Prognose zu senken", sagte er in einer Telefonkonferenz.Dennoch kam die Aktie von HUGO BOSS in den vergangenen Monaten unter Druck. Es gebe klare Fortschritte, warb der Top-Manager für Geduld bei Investoren. So habe der Onlinehandel im ersten Quartal um 26 Prozent zugelegt, das Asien-Geschäft und die Marke Hugo um jeweils vier Prozent.Am Freitag griffen die Anleger, erfreut über die guten Perspektiven, bei der Aktie beherzt zu. Am frühen Nachmittag lag die Notierung mit einem kräftigen Plus von fast vier Prozent bei 64,12 Euro.__________________________