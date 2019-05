HUGO BOSS hält trotz Ergebnisrückgangs an Prognose fest - Aktie tiefrot

Die Maßnahmen sollen sich aber schon bald auszahlen. Daher zeigt sich Vorstandsvorsitzender Mark Langer zuversichtlich, "dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr und darüber hinaus erreichen werden".

Der Umsatz wuchs im ersten Quartal währungsbereinigt um 1 Prozent auf 664 Millionen Euro. Dies entspreche einem Plus von 2 Prozent in Konzernwährung. Das operative Ergebnis (EBIT) sackte vor allem wegen Investitionen in die digitale Transformation des Geschäftsmodells sowie höherer Verwaltungsaufwendungen um 22 Prozent auf 55 Millionen Euro ab. Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT mehr erwartet.

Die Ziele 2019 haben Bestand. Das im MDAX notierte Unternehmen rechnet weiterhin damit, den Konzernumsatz auf währungsbereinigter Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich zu steigern. Dafür soll vor allem der eigene Einzelhandel sorgen. Beim EBIT plant die HUGO BOSS AG weiterhin mit einem Anstieg (ohne Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des IFRS 16) im hohen einstelligen Prozentbereich.

In den ersten Handelsminuten ging es für die HUGO BOSS-Aktie via XETRA 3,09 Prozent auf 60,24 Euro. Aktuell verbucht sie ein Minus von 3,76 Prozent.

