Handel in Zürich: SMI-Anleger greifen zu

SMI aktuell

So bewegt sich der SMI am Mittag.

Am Dienstag erhöht sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 12.989,10 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,530 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,261 Prozent tiefer bei 12.919,35 Punkten, nach 12.953,17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 12.914,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13.000,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der SMI auf 12.287,28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.11.2024, lag der SMI-Kurs bei 11.678,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11.496,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 11,74 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13.016,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11.570,13 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,30 Prozent auf 99,69 CHF), Swiss Life (+ 0,86 Prozent auf 776,20 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 139,65 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 93,84 CHF) und Nestlé (+ 0,73 Prozent auf 88,42 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Sika (-1,64 Prozent auf 228,60 CHF), Partners Group (-1,41 Prozent auf 1.325,50 CHF), Geberit (-0,92 Prozent auf 518,20 CHF), Givaudan (-0,72 Prozent auf 3.976,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,56 Prozent auf 49,53 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.423.488 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,740 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net