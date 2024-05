Hang Seng-Wert China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet China Mobile (Hong Kong) Aktionären eine Freude

China Mobile (Hong Kong)-Stockdividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die China Mobile (Hong Kong)-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Mobile (Hong Kong) am 22.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY auszuschütten. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,56 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von China Mobile (Hong Kong) beläuft sich auf 91,55 Mrd. CNY. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 2,47 Prozent.

China Mobile (Hong Kong)-Dividendenrendite im Fokus

Der Dividendenabschlag auf das China Mobile (Hong Kong)-Papier erfolgt am 23.05.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Mobile (Hong Kong)-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Der China Mobile (Hong Kong)-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 7,45 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,52 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der China Mobile (Hong Kong)-Aktienkurs im -Handel konstant. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der China Mobile (Hong Kong)-Aktienkurs haben sich nahezu deckungsgleich entwickelt.

China Mobile (Hong Kong)- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 4,81 CNY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 8,52 Prozent steigen.

China Mobile (Hong Kong)-Grunddaten

Die Dividenden-Aktie China Mobile (Hong Kong) gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 1,467 Bio. CNY wert. China Mobile (Hong Kong) besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,51. 2023 setzte China Mobile (Hong Kong) 1,014 Bio. CNY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,20 CNY.

