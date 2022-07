Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag fester

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 01.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 140,55 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.819 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,70 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Mit Abgaben von 7,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,83 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,54 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.333,43 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Hannover Rück am 04.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück