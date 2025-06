Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Index-Bewegung

Der DAX gab sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent leichter bei 24.034,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,134 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,074 Prozent auf 24.156,53 Punkte an der Kurstafel, nach 24.174,32 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24.168,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.964,77 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Wert von 23.499,32 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2025, einen Stand von 22.620,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18.494,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 20,02 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.479,42 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Porsche (+ 3,37 Prozent auf 42,62 EUR), BASF (+ 2,81 Prozent auf 43,49 EUR), Brenntag SE (+ 1,57 Prozent auf 61,98 EUR), Infineon (+ 1,57 Prozent auf 36,99 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 34,74 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-5,80 Prozent auf 1.671,50 EUR), Siemens Energy (-3,62 Prozent auf 83,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,19 Prozent auf 562,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,09 Prozent auf 32,84 EUR) und Hannover Rück (-2,06 Prozent auf 275,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 7.780.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 312,178 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,74 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net