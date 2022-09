Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 146,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 145,75 EUR. Bei 146,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.767 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 181,70 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,26 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 173,95 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.008,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.655,30 EUR in den Büchern standen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,26 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

