Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 02.08.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 138,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 138,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 136,20 EUR. Bei 138,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 51.114 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 5,37 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 173,09 EUR.

Am 04.05.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.333,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.803,19 EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück