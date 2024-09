Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Hannover Rück im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 259,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 259,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 260,20 EUR. Bei 258,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.502 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 260,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,46 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 193,90 EUR ab. Mit Abgaben von 25,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,59 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 265,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

