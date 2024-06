Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 232,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 232,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 233,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.835 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,37 Prozent. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 20,71 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,97 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,42 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

